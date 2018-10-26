На запах помета в Челябинске пришли силовики с проверкой

Полицейские пришли с проверкой на птицефабрику «Челябинская», которая, по предварительным данным, стала источником неприятного запаха в городе. Об этом сообщает портал Ura.ru.

В проверке участвуют сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, работники прокуратуры, Росприроднадзора и регионального Министерства экологии.

Выяснилось, что птицефабрика раньше времени начала вывозить на поля органическое удобрение, переработанное из куриного помета, заявил руководитель челябинского управления Росприроднадзора Виталий Курятников. Такие работы можно проводить исключительно при минусовых температурах. Теплая погода усилила запах, а южный ветер принес его в Челябинск. Но при этом предельно допустимые нормативы концентрации веществ в воздухе не превышены.

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Версия, что причиной неприятного запаха стали сельхозработы и птицефабрика, подтверждается, сказала и.о. министра экологии Яна Куприкова. При этом министерство проверяет и другие возможные источники запаха.

Тем временем Ura.ru подчеркивает, что южный ветер усилился, и запах в городе становится резче. Основные же экологические проблемы Челябинска связаны с работой металлургических предприятий, отмечает издание.

25 октября челябинцы стали жаловаться, что в городе пахнет навозом. По словам горожан, на улице «страшно даже вздохнуть», потому что «воняет до рвотного рефлекса».

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