Российский город-миллионник окутало вонью

Руководитель управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков заявил, что специалистам удалось выявить источник зловония в Челябинске. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, запах разносился южным ветром с полей, где местные птицефабрики размещают куриный помет», — рассказал чиновник.

По его утверждению, на данный момент проблем с воздухом нет, так как распространение неприятного запаха зависит от направления ветра.

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Челябинцы в социальных сетях жаловались на вонь. По их словам, пахло навозом. Так, одна из местных жительниц опубликовала в сети видео, в котором рассказала, что на улице «страшно даже вздохнуть», так как «воняет до рвотного рефлекса», пишет портал 74.ru.

По данным Гидрометцентра, причин для объявления режима неблагоприятных метеоусловий в Челябинске, где живут около 1,2 миллиона человек, нет.

В декабре 2017 года жители Москвы пожаловались на сильный неприятный запах во всем городе, в особенности центральных его районах. По словам горожан, в воздухе ощущалось нечто, схожее с квашеной капустой.

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