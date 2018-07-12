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РМК очистит Карабаш

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Русская медная компания (РМК) планирует подписать соглашение о сотрудничестве по реабилитации и ликвидации объектов накопленного в прошлом веке вреда окружающей среде на территории Карабашского городского округа Челябинской области. Об этом журналистам в ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2018 сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. По ее словам, помимо компании сторонами соглашения выступят Министерство природных ресурсов и экологии России, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и правительство Челябинской области. Документ может быть подписан до конца года.

Согласно проекту документа общая площадь земель, подлежащих восстановлению составит 323 гектара. В том числе РМК профинансирует инженерно-изыскательские и проектные работы по рекультивации двух хвостохранилищ бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината общей площадью 78 гектаров, а также территории поймы реки Сак-Элга вблизи Карабаша. Предполагается, что сама рекультивация будет выполнена с привлечением бюджетных средств в рамках федеральной целевой программы «Чистая страна». Для этого уже инициировано внесение указанных участков в федеральный реестр объектов накопленного экологического вреда. Программа, направленная на восстановление природы Карабаша, рассчитана на пять лет. Весь объем необходимых инвестиций оценивается в 1 — 1,5 млрд рублей.

«Мы планируем, что территория будет выравниваться, покрываться водонепроницаемым экраном. Почва будет покрываться потенциально плодородным слоем, засеиваться травой и кустарником», – прокомментировала новость Наталия Гончар. «Наша задача — помочь природе, чтобы она дальше сама уже себя восстанавливала».

Реализация проекта восстановления нарушенных земель на территории Карабашского городского округа стала возможной благодаря масштабной модернизации предприятия РМК – медеплавильного завода «Карабашмедь». С момента вхождения завода в состав РМК в 2004 году компания направила на модернизацию предприятия и повышение экологической безопасности производства более 18 миллиардов рублей. Это позволило сократить объем выбросов на заводе более чем в 20 раз к уровню 2000 года.

В 2017 году компания уже инициировала за счет собственных средств проект по рекультивации хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината, которое работало на протяжении более 50 лет. Проект прошел федеральную экологическую экспертизу. В этом году РМК приступила к реализации технического этапа рекультивации. В 2019 году будет начат биологический этап рекультивации: на месте бывшего хвостохранилища появится благоустроенный сквер с растительностью и малыми архитектурными формами.

Вместе с установкой новой механизированной линии розлива черновой меди, монтажом трех новых конвертеров с газоплотными напыльниками и новой системой газоочистки предприятия «Карабашмедь» реализация проекта рекультивации бесхозного хвостохранилища времен Карабашского медеплавильного комбината входят в программу мероприятий, предусмотренных соглашением между заводом «Карабашмедь», Минприроды, Росприроднадзором и Челябинской областью.

Документ был подписан в конце 2016 года и предполагал общие инвестиции в объеме 2,3 миллиардов рублей в течение 2017 и 2018 годов. Как сообщила Наталия Гончар, РМК и предприятие в полной мере исполняет принятые обязательства. Это позволит реализовать запланированные мероприятия точно в срок.

В среднем ежегодно РМК направляет на природоохранные проекты и программы рационального использования ресурсов в регионах присутствия 1,5 миллиарда рублей. Помимо мероприятий, направленных на повышение экологической безопасности производств, сюда входят, например, инициативы по восстановлению лесных угодий и зарыблению водоемов.

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