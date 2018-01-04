На Урале обезглавили «пересидевшую в солярии» Снегурочку

В городе Карабаше Челябинской области местные жители возмутились ледяной скульптурой Снегурочки из-за ее ярко-красного лица. Через некоторое время она осталась без головы. Стоящего рядом Деда Мороза не нетронули, сообщает группа «Регион-74» vk.ru.

По словам пользователей соцсетей, «внучка Деда Мороза пересидела в солярии». При этом отмечается, что и другие скульптуры были сделаны некачественно, а забор вокруг елки построили кривой. Как отмечает новостной портал Ura.ru, местные жители обвинили руководство города в экономии средств для подготовки Карабаша к новогодним праздникам.

Мэр города заявил, что создавшему ледяной городок скульптору не заплатят за работу и пообещал в следующем году выбирать подрядчика вместе с горожанами.

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