В СПЧ рассказали о переменах в жизни города на Урале с самой загрязненной землей

На встрече с жителями города Карабаш Челябинской области — территории с самой высокой долей загрязненных почв — члены СПЧ заметили, что людей стали больше волновать проблемы ЖКХ, чем экологии. Об этом сообщается в докладе, опубликованном по итогам выездного заседания совета.

«На встрече членов Совета с жителями Карабаша выяснилось, что более всего население волнуют тарифы и нормативы на отопление, плохая работа системы водоснабжения и водоотведения, планы строительства полигона ТБО вблизи города», - отмечен в документе.

После модернизации местного предприятия «Карабашмедь», по данным СПЧ, «Русской медной компании» удалось сократить вредные выбросы в 20 раз. На это компанией было потрачено более 16 миллиардов рублей. В частности, на предприятии заменили устаревшие плавильные печи, смонтировали рукавные фильтры для улавливания большей часть выбросов, построили цех, позволяющий утилизировать сернистый ангидрид.

Выслушав жалобы на услуги ЖКХ президентский Совет по правам человека направил областной прокуратуре рекомендации «провести проверку законности и обоснованности установленных в городе Карабаш тарифов на отопление и процедуры их расчета».

