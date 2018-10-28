Туристам в Китае запретили беспокоить панд

Власти китайской провинции Сычуань запретили заповедникам и центрам, содержащим панд, любые виды коммерческой деятельности, которые позволяют туристам подходить на близкое расстояние к животным. Об этом говорится в постановлении управления лесного хозяйства региона, сообщает РИА Новости.

В частности, теперь запрещается фотографироваться с пандами, а также кормить их. Отмечается, что зоозащитники в Китае давно выступали против контакта посторонних с животными, так как пандам от человека могут передаться различные болезни.

По словам интернет-пользователей, в центре по разведению больших панд в провинции Сычуань с посетителей брали тысячу юаней (9,44 тысячи рублей) за фото с пандой. Однако в учреждении опровергли эту информацию.

Большая панда — всеядное млекопитающее из семейства медвежьих. Обитает в горных регионах центрального Китая. До 2016 года считалась исчезающим видом, на данный момент является уязвимым видом. Животное является символом Китая и находится под защитой государства: за убийство панды предусмотрена смертная казнь.

В июле сообщалось, что в китайском заповеднике посетители забросали панду камнями. Таким образом они старались привлечь внимание животного и заставить его двигаться. Панда в результате инцидента не пострадала.

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