Умер отвергнутый детеныш редкой красной панды

Оставленный матерью детеныш красной панды умер в американском зоопарке. Об этом сообщил новостной портал ABC 10.

Детеныш редкого животного родился в конце июня в зоопарке города Сакраменто, штат Калифорния. Родителями стали девятилетний самец Такео и семилетняя самка Пили. Мать отвергла детеныша, поэтому сотрудникам зоосада пришлось выращивать его самостоятельно.

Его кормили каждые три часа и держали в инкубаторе в надежде, что тот восстановится от переохлаждения. Но это не помогло: трехнедельный детеныш скончался от воспаления легких.

Красная или малая панда — вымирающий вид. По разным оценкам, в мире осталось от 2,5 тысячи до 10 тысяч особей. Восстановление популяции осложняется тем, что лишь половина детенышей в неволе не умирают в течение первого месяца жизни.

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