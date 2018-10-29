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Купальники Adidas оказались опасны для жизни

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Немецкий производитель спортивной одежды Adidas отозвал серию детских купальных костюмов после многочисленных жалоб покупателей. Об этом сообщает The Sun.

По словам родителей, чьи дети побывали в бассейне в новых слитных купальниках, три фирменные белые полоски бренда неожиданно отрываются от костюма при контакте с водой.

В ходе экспертизы установили, что ношение этих купальников — опасно для жизни, поскольку оторвавшиеся элементы могут зацепиться за одежду других детей или за находящиеся в воде посторонние объекты.

«В качестве мер предосторожности мы отзываем всю линейку купальников для детей и подростков до 14 лет. Безопасность клиентов — наш главный приоритет. Мы продолжим работать над качеством продукции и приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировал ситуацию вице-президент компании Adidas Гаральд Хейберманн (Harald Habermann).

В сентябре итальянский модный дом Gucci представил непригодный для купания купальный костюм. Модель, рекламирующая костюм, надела его под джинсы с высокой талией и кожаную куртку. Пользователи соцсетей раскритиковали марку за дорогую и бесполезную вещь.

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