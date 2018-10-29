Купальники Adidas оказались опасны для жизни

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas отозвал серию детских купальных костюмов после многочисленных жалоб покупателей. Об этом сообщает The Sun.

По словам родителей, чьи дети побывали в бассейне в новых слитных купальниках, три фирменные белые полоски бренда неожиданно отрываются от костюма при контакте с водой.

В ходе экспертизы установили, что ношение этих купальников — опасно для жизни, поскольку оторвавшиеся элементы могут зацепиться за одежду других детей или за находящиеся в воде посторонние объекты.

«В качестве мер предосторожности мы отзываем всю линейку купальников для детей и подростков до 14 лет. Безопасность клиентов — наш главный приоритет. Мы продолжим работать над качеством продукции и приносим извинения за доставленные неудобства», — прокомментировал ситуацию вице-президент компании Adidas Гаральд Хейберманн (Harald Habermann).

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