Купальник Gucci оказался непригодным для купания

Итальянский модный дом Gucci представил новый слитный купальный костюм со своим логотипом в винтажном стиле. Об этом сообщает The Independent.

Белый купальник с перекрестными бретельками изготовлен из нейлона и эластана и продается на официальном сайте бренда по цене 381 доллар. Модель, рекламирующая костюм, надела его под джинсы с высокой талией и кожаную куртку.

«Купальник не должен контактировать с хлором из-за специфического состава материала, из которого он изготовлен», — говорится в описании продукта.

Пользователи соцсетей раскритиковали марку за дорогую и бесполезную вещь. «Gucci предлагает купальник, в котором нельзя купаться, и он полностью распродан на сайте», — возмущались они в Twitter.

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В июне испанский бренд-производитель нижнего белья и пляжной одежды Oysho выпустил купальник с изображением обезьян, который представила темнокожая девушка. Модель представляет собой слитный купальник с ярко-зеленым тропическим принтом, треугольными чашками, вырезом под грудью и завязками на спине.

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