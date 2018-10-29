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Сверчок поселился в ухе мужчины

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Во вьетнамском городе Хайзыонг врачи извлекли из уха пациента живого сверчка. Об этом сообщает UPI.

Мужчина обратился в городскую больницу с жалобой на боль в ухе. Эндоскопия показала, что в его наружный слуховой проход забралось насекомое. Оно продолжало двигаться и вызывало у пациента неприятные ощущения.

Сверчка извлекли из уха при помощи медицинского инструмента. Позднее снятое при помощи эндоскопа видео было опубликовано в интернете.

Сверчки живут в норах и вырастают до пяти сантиметров в длину. Во Вьетнаме этих насекомых жарят в масле и употребляют в пищу в качестве легкой закуски. Сверчков для еды разводят на специальных фермах.

В мае сообщалось о борьбе жительницы американского штата Флорида с крупным марципановым тараканом, который поселился у нее в ухе. Чтобы полностью избавиться от насекомого, понадобилось несколько визитов к врачу.

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