Паук поселился в ухе пенсионера

Житель Китая обратился в клинику из-за дискомфорта в ухе, и врач обнаружил, что в нем живет паук. Об этом сообщает издание Dalian Evening News.

Отоларинголог, который стал очевидцем необычного явления, признался, что встретился с подобным впервые за свою десятилетнюю практику. 60-летний житель китайского города Далянь, провинция Ляонин, пришел в центральную больницу, поскольку испытывал в ухе зуд. Это лишило его сна, он чувствовал себя вымотанным, и поэтому решился показаться врачу.

Доктор начал со стандартной процедуры: с помощью эндоскопа исследовал слуховой проход и испытал шок. В ухе китайца сидел паук, окруженный паутиной. Инородный объект удалось быстро удалить.

По словам врача, ушные каналы людей теплые и влажные, поэтому в некоторых случаях могут быть расценены пауками как комфортное место для проживания. Специалист посоветовал незамедлительно обращаться в больницу, если в ухе чувствуется зуд или посторонние звуки.

В конце августа британский отоларинголог рассказал, как к нему на прием обратился человек, годами не вынимавший из уха ватную палочку. Спустя десять лет мужчина пришел в больницу, поскольку начал испытывать боль и проблемы со слухом.

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