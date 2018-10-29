Песков оценил идею трудоустроить в России уволенную за расизм ведущую

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном трудоустройстве телеведущей Мегин Келли, интервьюировавшей Владимира Путина, в российское СМИ. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, у нее зарплата очень большая. Я не знаю, "РИА ФАН" потянет или нет. Но опять же, это не наш вопрос, мы трудоустройством журналистов не занимаемся. Хотя, действительно, она брала очень энергичное и динамичное интервью у президента Путина», — сказал Песков в ответ на вопрос, как он относится к идее пригласить Келли поработать в России.

25 октября CNN со ссылкой на свои источники сообщило, что руководство телеканала NBC расторгнет контракт с журналисткой Мегин Келли из-за расистских высказываний, которая она допустила во время эфира, обсуждая костюмы на хеллоуин. Позже об увольнении ведущей проинформировала газета Daily Mail.

На следующий день руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов предложил Келли вести с ним «Время». Однако позже в пресс-службе телеканала назвали приглашение иронией.

Главред проекта «РИА ФАН» USA Really Александр Малькевич также выступил с предложением о трудоустройстве.

В марте 2018 года 46-летняя Мегин Келли побеседовала с Владимиром Путиным. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на американского президента Дональда Трампа.

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