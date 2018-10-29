Ивановского маляра задержали за изнасилование и убийство четырех женщин

В Вологодской области задержали жителя Иваново, подозреваемого в изнасилованиях и убийствах четырех женщин. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области.

Мужчина совершал преступления в 2010-2011 годах. В это время в лесах Ивановского района, недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог были обнаружены тела четырех молодых женщин с признаками сексуального насилия, ранами на шее или следами удушения.

Как отметили в СКР, для того чтобы установить убийцу, следователям и полиции пришлось проделать огромную работу. Они допросили 373 человека, назначили и провели более 150 судебных экспертиз, ряд обысков, несколько опознаний и следственных экспериментов.

«В главном управлении криминалистики СК России проведено в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении 4725 лиц», — говорится в сообщении.

В итоге на днях следователям удалось установить и задержать подозреваемого — 39-летнего ранее судимого жителя Иваново. В последнее время он жил в Череповце и работал маляром.

Мужчина доставлен в Иваново, ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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