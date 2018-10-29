В Латвии проигнорировали санкции и продолжили вести дела с россиянами

Транспортный департамент Рижской думы (РД) продолжил сотрудничать с объединением G.B.V., куда входит попавшая под санкции Евросоюза и США российская организация «Гипростроймост». Об этом сообщает телеканал TV3.

В департаменте РД телеканалу рассказали, что договор с российской фирмой они заключили до введения ограничительных мер. Специально для выполнения проекта в 2016 году было учреждено объединение G.B.V., куда, помимо «Гипростроймоста», вошли две латвийские компании. Таким образом, в ведомстве считают, что не нарушают назначенных два года спустя запретов.

Между тем, МИД Латвии расценивает сотрудничество с фирмой из санкционного списка как уголовное преступление, отметили журналисты.

Латвийская компания-участница предприятия G.B.V. Vektors T подтвердила сотрудничество с «Гипростроймостом» и отметила, что никаких предупреждений от органов безопасности или кого-либо получено не было. Также в организации рассказали, что банковские переводы между странами осуществляются без задержек.

Кроме того, по данным телеканала, техническому директору «Гипростроймоста» Игорю Колышеву две недели назад был выдан бессрочный сертификат на оказание услуг в Латвии. До этого он получил разрешительный документ на проектирование мостов на территории страны в 2004 году.

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В июле Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, принимавших участие в возведении Крымского моста через Керченский пролив. Под ограничения попал и «Гипростроймост».

«Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» занимается проектированием мостов и транспортных сооружений. Именно эта компания подготовила в 2015 году проект Керченского моста. Как сообщил телеканал, в Латвии «Гипростроймост» работает уже с начала 2000-х годов. В частности, он принимал участие в разработке Южного и Островного мостов в Риге.

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