США испугались судиться с Россией

США отказались судиться с Россией, странами Евросоюза и Китаем в рамках специальной третейской группы Всемирной торговой организации по вопросам повышенных пошлин на сталь и алюминий, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

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Ведомство будет повторно ходатайствовать об учреждении третейской группы, которая смогла бы разбирать спорные действия властей разных стран. В министерстве уверены, что повторного права на блокировку решения о создании группы у Вашингтона уже не будет, а значит, она сформируется автоматически.

18 октября запрос на создание группы подали Россия, Норвегия и некоторые страны ЕС. Они сообщили, что в рамках нового органа должны рассматриваться споры о введении дополнительных пошлин на какие-либо товары. В данном случае это пошлины на сталь и алюминий в размере 25 и 10 процентов, которые США ввели в ходе торговой войны.

19 октября аналогичное ходатайство подал Китай. Перед этим все страны проводили консультации с США, однако не смогли прийти к общему решению.

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