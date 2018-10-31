Франция изучит массовое рождение безруких детей

Во Франции возобновили расследование случаев рождения детей с полностью или частично отсутствующими верхними конечностями. Об этом сообщает BBC News.

Оно касается трех регионов страны: граничащего со Швейцарией департамента Эн на востоке, а также Бретани и департамента Атлантическая Луара на западе. В общей сложности изучаться будут более 20 случаев.

Первые данные о росте похожих случаев агенезии — врожденного отсутствия частей тела — появились в июле этого года, когда власти обратили внимание на информацию врачей из Эна. Оказалось, что с 2009-го по 2014 год в радиусе 17 километров от коммуны Дрюйя наблюдалось семь случаев рождения безруких детей, что вызвало предположения о негативном влиянии пестицидов. Еще три похожих случая выявили в Атлантической Луаре и четыре в Бретани.

В итоге дело было закрыто несколько недель назад после того, как специалисты не смогли определить общую для всех случаев причину произошедшего. Кроме того, министерство здравоохранения сочло, что цифры не слишком превышают средний для страны показатель новорожденных с дефектами.

Однако теперь власти получили новые данные: во время анализа баз данных в Эне нашли еще 11 аналогичных случаев с 2000 года.

Министр солидарности и здравоохранения Франции Аньез Бузин заявила, что первые результаты национального расследования будут опубликованы в январе. Отмечается, что расследование будет крайне сложным.

BBC News также отмечает, что в целом учет детей с врожденными пороками охватывает лишь 19 процентов всех родов. В этой связи масштаб проблемы может в действительности оказаться гораздо большим.

Подобные данные напомнили о скандале с талидомидом. Из-за этого препарата-снотворного, которое женщины во многих странах принимали во время беременности, 8-12 тысяч детей родились с уродствами с 1956 по 1962 год.

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