Построена самая высокая статуя в мире

В индийском штате Гуджарат на реке Нармада возвели самую высокую статую в мире. Об этом сообщает Independent.

182-метровый монумент посвящен государственному деятелю Валлабхаи Пателю (Vallabbhai Patel), который стал ключевой фигурой индийского национально-освободительного движения.

Достопримечательность получила официальное название «Статуя единства», а ее строительство обошлось в 400 миллионов долларов.

«Патель хотел, чтобы жители Индии были сильной, влиятельной, чуткой и внимательной нацией, и сейчас мы работаем над этим», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии открытия монумента.

По высоте «Статуя единства» оказалась почти на 55 метров выше предыдущего самого высокого монумента в мире — Чжунъюаньской статуи Будды в Китае — и почти в четыре раза выше статуи Свободы в Нью-Йорке.

Материалы по теме «Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!» Как американец помог русской выжить в индийских джунглях

Валлабхаи Патель был известен как «железный человек Индии». Он всеми силами пытался добиться независимости страны и был верным последователем другого известного политического деятеля Махатмы Ганди. После раздела Британской Индии Патель прилагал огромные усилия для того, чтобы Индия сохранила свои границы и не распалась на множество мелких государств.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!