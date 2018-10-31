Назван лучший фильм ужасов года

Американское издание Forbes составил рейтинг из пяти лучших хорроров, вышедших в прокат в 2018 году. Лидером списка стал фильм «Реинкарнация», дебютная полнометражная работа режиссера Ари Астера.

Фильм рассказывает о художнице Энни Грэхем, у которой умирает мать. После похорон с семьей Грэхем начинают происходить жуткие и мистические вещи. До релиза кинокритики назвали «Реинкарнацию» одной из самых ожидаемых картин лета. В ленте снялись Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Алекс Вулф и Милли Шапиро.

На втором месте — фантастический триллер «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински. Действие в нем разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором Землю заполонили пожирающие людей монстры с очень чутким слухом. Главные герои хоррора — члены семьи, живущие на ферме.

Третья строчка досталась комедии «Простите за беспокойство» о темнокожем сотруднике колл-центра, который добивается успеха в карьере, имитируя голос белокожего человека. Кинокритики отметили, что абсурдный дистопичный мир фильма превращает смешную историю в весьма жуткую.

В топ-5 также попали ремейк слэшера «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина и научно-фантастический хоррор «Аннигиляция» Алекса Гарленда.

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