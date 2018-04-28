Пришедшим на мультфильм детям случайно показали мертвую старушку

Зрителям, пришедшим в австралийский кинотеатр на сеанс мультфильма «Кролик Питер», случайно показали трейлер хоррора «Реинкарнация». Проморолик заставил детей и их родителей бежать из кинозала, пишет The Guardian.

В трейлере «Реинкарнации», которую критики назвали «самой страшной лентой 2018 года», демонстрируется мертвая пожилая женщина в гробу, девочка, ножницами отрезающая голову голубю, горящий мужчина, а также подросток, который сначала до крови бьется головой о парту, а затем лежит в кровати, изъеденный муравьями.

«Это было ужасно. Можно было догадаться, что это не детский фильм. Родители кричали киномеханику, чтобы тот выключил трейлер, закрывали своим детям глаза и уши. Некоторые родители выбежали со своими детьми из кинотеатра», — рассказал один из зрителей.

Отмечается, что руководство кинотеатра принесло посетителям извинения и пообещало расследовать этот инцидент.

В апреле кинокритики назвали «Реинкарнацию» одним из самых ожидаемых фильмов лета. Российская премьера хоррора запланирована на 7 июня.

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