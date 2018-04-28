Упавший с неба во время грозы объект взбудоражил фанатов «Войны миров»

Британцы заметили в небе над Сомерсетом загадочный объект. Он упал с неба во время грозы. Видео, снятое очевидицей Меган Тейлор, опубликовано на YouTube-канале AB News.

Как отмечает Daily Mail, ролик напоминает кадры из фильма Стивена Спилберга «Война миров», снятого по одноименному роману Герберта Уэллса. По сюжету картины и книги, во время грозы на землю спускаются инопланетяне, а затем начинают истреблять людей, действуя в огромных экзоскелетах, именуемых треножниками. В комментариях под видео многие пользователи обратили на это внимание. «Ну все, жопа, это треножник», — воскликнул один из юзеров. «Это гуманоид телепортировался с помощью молнии», — соглашается другой. Приводились и иные варианты: мертвая птица, супермен, безбилетный пассажир самолета. Некоторые сочли видео фейком.

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