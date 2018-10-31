Четырехметровый питон подполз к спящему мальчику и задушил его щенка

В австралийском городе Маунт-Карбайн, штат Квинсленд, ромбический питон проник в дом и убил собаку. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Нападение произошло ночью. Змею обнаружила мать девятилетнего мальчика, которую привлек странный шум. Она включила свет и увидела возле спящего сына четырехметрового питона. Он пытался проглотить щенка, издавая заинтересовавшие ее звуки.

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Женщина не знала, что делать с пресмыкающимся, и позвала соседа. Тот пришел с большим тростниковым ножом, напоминающим мачете, поднял им питона, а затем убил его. По его словам, это пришлось сделать, потому что змея оказалась слишком большой.

По всей видимости, питон проник в дом через незапертую входную дверь. Он подполз к ребенку, который спал рядом с щенком той-пуделя, и задушил питомца.

Ромбические питоны (Morelia spilota) — крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.

12 октября сообщалось, что жительницу Австралии напугал полутораметровый ромбический питон, который разбудил ее посреди ночи. Когда шок спал, девушка закричала и в истерике побежала в спальню к родителям.

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