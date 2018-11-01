Сорвавшая с головы никаб израильская модель разъярила публику

Рекламная кампания зимней линии одежды израильского бренда разъярила публику. Об этом сообщает Daily Mail.

На опубликованном в YouTube ролике израильская топ-модель Бар Рафаэли срывает с головы никаб со словами «главное — свобода» и остается в трехцветном свитшоте марки Hoodies и с распущенными волосами.

Многих пользователей соцсетей ужаснули действия модели.

«Это самое большое проявление расизма и невежества, и я просто не могу поверить, что компания такое одобрила. Противно, и у меня просто нет слов», — написал один из юзеров в Twitter.

Однако представители Hoodies утверждают, что реклама, напротив, пропагандирует свободу и борьбу с расовой нетерпимостью.

Бар Рафаэли также опубликовала это видео в своем Instagram-аккаунте, однако вскоре удалила. Его успели посмотреть 2,7 миллиона человек.

Ранее в октябре управление рекламными стандартами Великобритании (Advertising Standards Authority (ASA) свернуло телевизионные рекламные ролики модного бренда Nasty Gal из-за нездоровой внешности модели.

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