Tele2 показала уверенные темпы роста в III квартале 2018 года

В третьем квартале 2018 года выручка оператора Tele2 выросла на 15,4 процента в сравнении с третьим кварталом 2017 года и достигла 37,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании. Показатель EBITDA составил 12,3 миллиарда рублей — он увеличился на 47,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9 процента, увеличившись на 7,1 процентного пункта по сравнению с третьим кварталом 2017 года.

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с третьим кварталом 2017 года на 78,3 процента. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8 процента. Чистая прибыль составила 1,6 миллиарда рублей. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2 процента и достиг значения 2,9.

Квартальный отток абонентов сократился на 0,4 процентного пункта и составил 9,1 процента. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7 процента по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Количество активных пользователей мобильного интернета увеличилось на 28,4 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса. Основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 года», — комментирует итоги периода генеральный директор оператора Сергей Эмдин. Руководитель компании также подчеркнул, что в реализации поставленных задач оператору помогает стратегия «Другие правила», которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и «оставаться любимым оператором для клиентов».

Успешные финансовые результаты Tele2 также повлияли на увеличение чистой прибыли компании «Ростелеком», которой принадлежит 45 процентов Tele2. Этот показатель увеличился за отчетный период на 46 процентов, до 5,7 миллиарда рублей. В связи с этим президент «Ростелекома» Михаил Осеевский отметил, что «Tele2 демонстрирует очень сильные финансовые результаты, и при этом компания продолжает активно инвестировать в развитие и расширение сети». «Важно, что у Tele2 высокий показатель NPS — это значит, что абонентам нравится, как работает компания, какие тарифы предлагает», — подчеркнул он.