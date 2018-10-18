Tele2 первым среди операторов покрыл сетью 4G все станции столичного метро

Tele2 построил сетевую инфраструктуру на 100 процентах станций столичного метрополитена, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора. Качественный 4G-интернет теперь доступен на всех 259 станциях московской подземки, МЦК и монорельса. Таким образом, Tele2 стал первым оператором, которому удалось покрыть сетью 4G столичную подземку.

Проект, стоимостью в 800 миллионов рублей, был осуществлен в короткие сроки, что тоже является своеобразным рекордом. Стопроцентное indoor-покрытие сети 4G включает кроме павильонов станций всю сопутствующую инфраструктуру, а именно: переходы, наземные павильоны, эскалаторы и лестницы.

Так как Московский метрополитен — особый инфраструктурный объект, все работы по проектированию, установке и настройке оборудования проводились только в ночное время, когда метро закрыто для посетителей. Проекту также потребовалось дополнительное согласование в Департаменте культурного наследия столицы, в связи с тем, что многие станции относятся к охраняемым объектам культурного наследия.

«Московский метрополитен — основа транспортной системы города. Миллионы наших абонентов ежедневно пользуются метро, и нам крайне важно сделать их поездки еще более удобными и комфортными благодаря качественной телефонной связи», — прокомментировал новость директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин. «Еще в конце 2017 года Роскомнадзор признал Tele2 лидером по LTE в метрополитене. Сегодня мы обеспечили 100 процентное покрытие 4G-сети на всех станциях и переходах метро, МЦК и монорельса, что позволит абонентам оставаться на связи в поездках по городу. Кроме того, на всех новых станциях с первого дня их запуска уже будет работать наша сеть, также мы уже готовим инфраструктуру к запуску Московских центральных диаметров — нового транспортного проекта Москвы», — сказал он.

Полноценное покрытие сетью 4G московского метро открывает широкие возможности для развития проектов, связанных с аналитикой Big Data (больших данных). Так, Tele2 проанализировала активность абонентов в летние месяцы и определила наиболее популярные линии столичного метро. По итогам июня-августа самыми загруженными стали Таганско-Краснопресненская, Замоскворецкая и Калужско-Рижская линии. Так, за этот период на Таганско-Краснопресненской линии было скачано более 125 терабайт интернет-трафика, совершено свыше 2 миллионов звонков общей длительностью 27 тысяч часов, что эквивалентно трем годам.