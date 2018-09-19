В России появится сотовая связь для чиновников и силовиков

К 2024 году в России появится сеть беспроводной связи для чиновников и сотрудников силовых ведомств. Об этом говорится в паспорте программы «Цифровая экономика», который в целом был одобрен правительством в понедельник, 17 сентября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Сеть будет работать по технологии LTE-450, отличающейся высокой скоростью и малой задержкой передачи данных. Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации и передавать видео.

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Оператором сети может стать компания Tele2, владеющая всеми частотами в диапазоне 450 мегагерц, рассказал «Ведомостям» источник. Они уже использовались во время чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы обеспечить связью экстренные службы.

Представители сотового оператора заявил о готовности компании участвовать в проекте и обсуждении этого участия с властями. Общая сумма реализации проекта, предназначенного «для общественно значимых объектов и спецпотребителей», не раскрывается. Всего на программу «Цифровая экономика» государство планирует потратить 73,4 миллиарда рублей.

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