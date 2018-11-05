В Росмолодежи осудили слова уральской чиновницы о ненужности молодежи

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) осудило высказывание директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о ненужности молодых людей. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Мы удивлены высказыванием директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их [эти высказывания] крайне некорректными», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что именно государство заинтересовано в росте рождаемости. Кроме того, власти всегда стремятся заботиться о гражданах и выполнять социальные обязательства перед ними, подчеркнули в Росмолодежи.

Ранее 5 ноября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил сожаления по поводу подобных высказываний чиновницы и пообещал разобраться с ситуацией.

В субботу, 3 ноября, в сети появилось видео, снятое на круглом столе в администрации Кировграда с участием местных молодежных объединений. В ходе встречи Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно, так как не просило родителей молодых людей их рожать.

Глацких — российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года. Департамент молодежной политики Свердловской области она возглавила в 2016 году.

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