Бизнесмен из списка Forbes рассказал о покушении в Москве

В Москве неизвестный расстрелял автомобиль бизнесмена из списка Forbes Олега Бурлакова. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Бурлаков сам обратился в полицию и рассказал об инциденте. Вечером 3 ноября к его автомобилю Cadillac Escalade подбежал неизвестный и окликнул владельца. Бизнесмен опустил стекло, и мужчина произвел несколько выстрелов в его сторону. Бурлаков не пострадал, стрелок попал в корпус автомобиля.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

69-летний Олег Бурлаков занимает 158-е место в списке «200 богатейших бизнесменов России» по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов. Основным активом бизнесмена является «Стройлесбанк».

Как отмечает Forbes, Бурлакову принадлежит одна из крупнейших яхт в мире, 106-метровая парусная «Черная жемчужина», стоимость которой составляет около 250 миллионов евро.

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