Генпрокурор России лишился третьего за месяц заместителя

Заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан написал заявление об отставке. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, после отставки Гуцана освободится уже третье место замгенпрокурора: в конце октября подал в отставку Иван Семчишин, а в начале октября погиб Саак Карапетян. В Генпрокуратуре уточнили, что Семчишин подал рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию.

Заместитель генерального прокурора Саак Карапетян погиб 3 октября при крушении вертолета. Авиакатастрофа произошла около деревни Вонышево Костромской области, помимо Карапетяна на борту находились еще три человека, никто из них не выжил.

Как установили в Следственном комитете, вертолет летел без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). В качестве предварительной причины авиакатастрофы рассматривается потеря пилотом ориентации в темное время суток.

После ухода Гуцана и Семчишина, а также гибели Карапетяна у генпрокурора России Юрия Чайки осталось 12 заместителей, включая первого заместителя Александра Буксмана.

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