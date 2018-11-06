Алекс Томсон принял участие в регате одиночек Route de Rhum

Британский яхтсмен Алекс Томсон на яхте-одиночке класса IMOCA Hugo Boss впервые примет участие в трансатлантической «ромовой» гонке Route de Rhum.

В классе IMOCA состязается два десятка соперников, всего же в гонке примут участие 123 яхты шести разных классов. Регата стартовала 4 ноября во французском порту Сен-Мало в Бретани, финиш гонки — в Гваделупе.

Несмотря на то, что для Томсона это первая гонка Route de Rhum, он считается одним из ее фаворитов и на данный момент лидирует в своем классе. На яхте Hugo Boss он принимал участие в кругосветной гонке Vendée Globe в 2016-2017 годах, где пришел вторым, несмотря на серьезную поломку.

Фото: Hugo Boss 1 /5

«Сен-Мало — один из моих самых любимых французских городов. И просто невероятно, сколько людей приехало сюда, чтобы посмотреть на старт регаты, — сказал Алекс Томсон перед началом соревнований. — Для меня эта гонка — лучшая возможность проверить самого себя и показать на что способна наша яхта».

«Ромовая» гонка станет последней для текущей модификации яхты: летом 2019 года команда Alex Thomson Racing представит новейшую модификацию IMOCA 60, на которой спортсмен примет участие в очередной кругосветной регате Vendée Globe в 2020-2021 годах.

Алекс Томсон — британский яхтсмен, уроженец Уэльса. В 1999 году, выиграв гонку Clipper Race, стал самым молодым шкипером в мире, победившим в кругосветной гонке. В 2016 году установил несколько мировых рекордов в Vendee Globe — кругосветной безостановочной гонке на одиночных парусных яхтах (дистанция — 26 тысяч морских миль).

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