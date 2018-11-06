Найден виновник утечки данных из Сбербанка

Масштабная утечка данных из Сбербанка, случившаяся в конце октября, могла произойти по вине одного из сотрудников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Zecurion Алексея Раевского.

«Файлы, содержащиеся в архиве, являются служебными документами, они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения», — отметил он.

По словам других собеседников издания из сферы IT-безопасности, в опубликованных данных не было банковской или коммерческой тайны. Вместо этого в них содержался черновик проекта, а также информация о сотрудниках кредитной организации. Это значит, что речь не идет о взломе. Об этом же ранее говорили в пресс-службе самого банка.

29 октября на специализированном форуме phreaker.pro был опубликован текстовый файл с личными данными сотрудников Сбербанка, в том числе с логинами для входа в локальную операционную систему.

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