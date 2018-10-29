Сбербанк столкнулся с масштабной утечкой

Имена и адреса электронной почты примерно 421 тысячи сотрудников Сбербанка попали в сеть, сообщает газета «Коммерсантъ».

Базу данных сотрудников Сбербанка выложили на специализированном форуме phreaker.pro. Это текстовый файл размером около 47 мегабайт, в нем свыше 421 тысячи записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа в операционную систему. В большинстве случаев они совпадают с адресами их почты.

В частности, содержится информация о сотрудниках зарубежных офисов банка. Размер базы превышает численность всех сотрудников группы Сбербанка. По данным МСФО за первое полугодие 2018 года, там работало порядка 300 тысяч человек. Это объясняют тем, что включена и информация о части уволенных сотрудников.

Информация актуальна на 1 августа 2018 года. Опубликованные данные «не представляют никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам», сообщили в банке. В пресс-службе уточнили, что это адресная книга, доступная всем сотрудникам Сбербанка, которая «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».

Причины утечки в банке не раскрывают. По словам источников, скорее всего это «злонамеренные действия» кого-то из ныне работающих или бывших сотрудников.

Как отмечают эксперты, опасности для банка подобная утечка не представляет, но сотрудники могут стать мишенями для массовой рассылки фишинговых писем, рекламы и спама.

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