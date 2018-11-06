В ЛНР представили Skibidi-инструкцию по голосованию

В Луганской народной республике (ЛНР) выпустили видео-инструкцию о голосовании на выборах главы и депутатов республики на основе клипа SKIBIDI группы Little Big. Видео в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Герои ролика танцуют и призывают избирателей взять свой паспорт, прийти на избирательный участок 11 ноября, получить два бюллетеня и сделать свой выбор.

Оригинальный клип вышел на YouTube 5 октября и за месяц набрал 54 миллиона просмотров.

Выборы главы и депутатов в ЛНР состоятся 11 ноября этого года. Как сообщает РИА Новости, ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы республики. Это исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, инженер по охране труда Луганской железной дороги Наталья Сергун, председатель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль и председатель Перевальского территориального отделения общественного движения «Луганский экономический союз» Людмила Руснак.

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