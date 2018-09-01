Премьер-министр ЛНР покинул республику

Председатель Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Козлов покинул ее. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 1 сентября.

«В связи со сложившейся обстановкой в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики», — сообщил он. «Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Враг будет побежден. Мы отомстим за смерти наших близких», — добавил глава Совета министров.

Как сообщает «Луганский информационный центр», в ЛНР после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко введен режим повышенной боевой готовности, мобилизованы подразделения министерства государственной безопасности, МВД, народной милиции.

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42-летний Захарченко погиб после взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Инцидент произошел 31 августа на поминках российского эстрадного певца Иосифа Кобзона. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в один из осветительных приборов — люстру или торшер. Задержанные по подозрению в причастности к покушению признались, что в преступлении замешана Украина. Сколько именно человек были задержаны, пока неизвестно.

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