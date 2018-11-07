Основатель борделей умер и выиграл выборы

Умерший владелец борделей в Неваде выиграл местные выборы в законодательное собрание штата. Об этом сообщает New York Post.

Республиканец Деннис Хоф одержал победу над оппоненткой от демократов Лесей Романов, набрав 68,3 процента голосов. Избиратели отдали Хофу предпочтение даже несмотря на то, что он умер 16 октября. Отмечается, что после смерти Хофа его имя не убрали из бюллетеней, лишь на предвыборных участках развесили объявления о его кончине.

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«Я в шоке. Такого поворота я совершенно не ожидала, — сказала Романов. — Мои мысли с его близкими. Все что я могу сказать — это "вау"».

По закону штата, место в заксобрании пока останется вакантным. Кто займет незанятый пост, решит комиссар штата.

Тело 72-летнего кандидата нашли в одном из его борделей после предвыборного ралли 16 октября. По информации New York Post, следов насильственной смерти обнаружено не было.

По закону Невады, проституция является легальной сферой деятельности.

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