Чета россиян пойдет под суд за убийства троих знакомых

В Ростове-на-Дону следователи выявили причастность семейной пары к убийствам их знакомых. Об этом в среду, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщила Галина Гагалаева, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, 38-летний Николай и 38-летняя Наталья Палаткина (в девичестве Косован) из корыстных побуждений во время разбойных нападений убили двух знакомых женщин. Кроме того, женщина в одиночку задушила своего знакомого», — рассказала Гагалаева.

Как установлено, в апреле 2017 года супруги предложили знакомой вместе съездить к целительнице. По дороге в безлюдном месте в Аксайском районе они остановили автомобиль, напали на свою пассажирку и задушили ее, а тело спрятали. Добычей Палаткиных стали 300 тысяч рублей. А в июле 2017 года они под тем же предлогом вывезли в Родионово-Несветайский район и задушили другую знакомую. В этот раз их добычей стали 45 тысяч рублей.

«Кроме того, в августе 2016 года Наталья Палаткина самостоятельно задушила знакомого мужчину, которому была должна 50 тысяч, и не хотела возвращать», — сообщила представитель регионального управления СКР.

Семья была задержана сразу после второго совершенного совместно убийства, в июле 2017 года. Им предъявлены обвинения в разбоях и убийствах, совершенных организованной группой из корыстных побуждений и сопряженных с разбоем. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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