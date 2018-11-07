Сургутские подростки устроили давку из-за бесплатных роллов

В Сургуте около 500 подростков устроили давку перед торговым центром «Росич», в котором блогер Рахим Абрамов должен был раздавать бесплатные роллы в рамках благотворительного марафона «Доброе сердце». Абрамов заявил, что был задержан полицией как организатор незаконного митинга, сообщает Znak.com.

Во время марафона Абрамов устраивает конкурсы с денежными призами, шоу и раздает роллы. Акция должна пройти в восьми городах, в том числе Сургуте.

Задолго до начала мероприятия к кафе «Суши Мастер», которое находится на первом этаже ТЦ, подтянулись около 500 подростков. Как только блогер появился на публике, началась настоящая давка.

Организаторы не отреагировали на происходящее, но посетители ТЦ вызвали полицию. Приехавший наряд не стал разгонять толпу, но задержал Абрамова. В итоге акция завершилась сразу после начала.

Позже Рахим Абрамов обвинил в произошедшем самих тинейджеров. «Я в шоке, что творилось в Сургуте. Извините за то, что отменили мероприятие. Просто не нужно было устраивать давку. Все успели бы сфоткаться, забрать свои роллы. Но я сделал все, что мог», — написал блогер.

Позже в комментариях он пояснил, что был задержан полицией якобы за организацию несанкционированного митинга.

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