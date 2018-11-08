Внутри глубокой пещеры нашли загадочный рисунок

Археологи обнаружили в глубине многокилометровой индонезийской пещеры на острове Борнео (Калимантан) самый древний наскальный рисунок животного — быка. Возраст живописи достигает 40 тысяч лет, что делает ее более старой, чем аналогичные находки во Франции и Испании. При этом обстоятельства ее появления остаются неизвестными. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Считалось, что первые наскальные рисунки с животными появились в Европе, однако открытие указывает на то, что изображения фигур возникли в различных регионах земного шара примерно в одно и то же время. 40 тысяч лет назад Борнео был связан с материковой частью Юго-Восточной Азии, и рисунки в пещерах стали появляться тогда, когда человек начал осваивать территорию современной Европы. Самые ранние образцы пещерной живописи во французской пещере Шове были сделаны только 37-33,5 тысячи лет назад.

Археологи также нашли более поздние контуры человеческих рук и изображения людей, нанесенные красными и фиолетовыми красками. Возраст человеческих фигур оценивается в 14 тысяч лет, а контуров ладоней — 20 тысяч лет. Пока остается неизвестным, возникла ли традиция рисования животных и людей с новыми волнами миграции из Африки или развилась в Европе и Азии независимо. Самые ранние образцы пещерной живописи, возраст которых достигает 73 тысячи лет, были найдены в Африке и представляли собой абстрактные рисунки, например орнаменты из пересекающихся линий.

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