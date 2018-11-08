Hugo Boss оденет гонщиков Porsche

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche объявил о сотрудничестве с модным брендом Hugo Boss. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 ноября.

Hugo Boss стал официальным поставщиком формы для гонщиков Porsche. Согласно договору, будущая команда примет участие в соревнованиях «Формулы-Е» сезона 2019/2020 уже в новой экипировке.

«"Формула-E" предлагает нам идеальные условия для последовательного совершенствования эффективности и экологичности наших автомобилей. Мы с нетерпением ждем начала сезона 2019/2020. Знаменитая компания по производству модной одежды Hugo Boss — наш безупречный партнер и поставщик экипировки для нашей команды», — прокомментировал председатель правления Porsche AG Оливер Блуме.

Кроме того, компании предложат совместную линию одежды Porsche x BOSS, которая будет представлена в магазинах BOSS Stores, а также онлайн.

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В октябре сообщалось, что новый кроссовер Porsche Macan выходит на европейский рынок. Автомобиль оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 100 километров в час за 6,7 секунды и развивать максимальную скорость 225 километров в час.

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