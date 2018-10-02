Европейцам показали новый Porsche Macan

На европейский рынок выходит новый кроссовер Porsche Macan. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Модель представили на автовыставке в Париже во вторник, 2 октября. Автомобиль оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 100 километров в час за 6,7 секунды и развивать максимальную скорость 225 километров в час. Расход топлива составляет 8,1 литра на 100 километров по циклу NEDC.

Фото: Porsche Macan 1 /3

Дизайн машины также усовершенствован. В заднюю часть кузова встроили трехмерную светодиодную полосу и систему Porsche Communication Management с широкими сетевыми возможностями и сенсорным дисплеем диагональю 10,9 дюйма. Новые фары в базовой комплектации оборудованы светодиодной техникой. В качестве опции предлагают адаптивную систему управления светом Porsche Dynamic Light System Plus. Кроме того, доступны новые цвета кузова: Mamba Green Metallic, Dolomit Silver Metallic, Miami Blue и Crayon.

Обновленная версия Porsche Macan уже доступна к заказу. В России ее цена составит от 3 729 000 рублей с учетом НДС.

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В марте немецкий автомобилестроительный концерн Porsche рассмотрел возможность разработки и выпуска беспилотных летательных аппаратов для перевозки людей. «Нас занимает тема третьего измерения. Я могу себе представить, что Porsche может пойти по этому пути», — сказал директор компании по продажам Детлев фон Платен. По его словам, воздушными такси могут стать дроны.

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