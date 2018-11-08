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Мошенник осыпал любовницу подарками на деньги бывшей девушки

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В Лондоне вынесен приговор мужчине, который украл данные банковской карты бывшей девушки, чтобы купить подарки любовнице. Об этом сообщает издание Daily Mail.

29-летняя Энджел Эксфорд (Angel Exford) несколько месяцев встречалась с 26-летним Майклом Фезенфелдом (Michael Fehsenfeld). На последнем свидании он объявил, что у него стащили кошелек. Девушке пришлось одолжить ему свою карту, чтобы он мог расплатиться за ночной клуб, напитки и еду.

На следующий день Фезенфелд прекратил с ней общаться, а через месяц с ее банковского счета стали исчезать деньги. Она позвонила в банк и заблокировала карту, но к тому времени злоумышленник успел потратить 1,2 тысячи фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей).

Подруга Эксфорд обратила внимание на одну из его покупок — авиабилеты в Париж. В присланном банком уведомлении о платеже упоминался код бронирования. Она ввела его на сайте авиакомпании, указала номер банковской карты и получила полную информацию о покупателе и полете. Как выяснилось, билеты были куплены на имя Фезенфелда и некой женщины.

Эксфорд поняла, что история об украденном кошельке была выдумана только для того, чтобы скопировать данные ее карты. Она стала сверять даты платежей с постами, которые Фезенфелд делал в соцсетях. После покупки авиабилетов он похвастался в Twitter, что летит в Париж с девушкой. Женщина, с которой он летел во Франции, написала в Instagram о букете, который парень прислал ей на работу. В день этого поста с карты Эксфорд был совершен платеж флористу. Часть денег оказалась потрачена на платные телеканалы, парковку и другие цели.

Когда Фезенфелд и его новая девушка приехали в лондонский аэропорт Гатвик, чтобы отправиться в Париж, их встретила Эксфорд с полицией. Мужчину задержали и обвинили в мошенничестве. Суд признал его виновным и приговорил к тюремному заключению на срок 26 недель с отсрочкой на два года, а также к 150 часам общественных работ под надзором.

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