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Дрянная девчонка

Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей

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Лорен Аддерли
Лорен Аддерли
Фото: Thorntonslegal

Обиженная девушка из Великобритании убедила бывшего парня, что за ним следят правоохранительные органы, и два года присылала приказы и запреты по электронной почте от имени несуществующих полицейских, свидетелей и юристов. Он читал и повиновался. «Лента.ру» выясняла, чем закончилась эта история.

Митч Ллойд из английского городка Шрусбери стал отцом, когда ему было только 18. В сентябре 2014 года бывшая девушка, с которой он расстался несколько месяцев назад, родила девочку. Митч съездил в больницу и подержал дочку на руках. «Моя прекрасная принцесса», — написал он в Facebook.

Через пару недель приятель познакомил его с Лорен Аддерли. Девушка была чуть младше, работала рецепционисткой в местной юридической фирме и готовилась к аттестации по делопроизводству. С вечеринки они ушли вместе, а потом всю осень время от времени встречались. В судебных документах их отношения назовут «кратковременной интимной связью».

Встречи с Лорен быстро надоели Митчу. В отличие от нее, молодой человек не считал их чем-то серьезным. Ему хотелось большего, и определенно не с ней. В декабре он сообщил девушке, что свидания прекращаются. Это сильно уязвило Лорен. Она не подала вида, но затаила обиду.

Выдуманный полицейский

Есть разные способы расквитаться с тем, кто тебя бросил. СМИ сообщали о брошенной из-за лишнего веса китаянке, отправившей обидчику мыло из собственного жира. О немце, который после расставания с женой распилил общее имущество пополам (даже автомобиль, ноутбук и телевизор). Об американке, которая каждый понедельник терроризировала парня спойлерами из последней серии «Игры престолов». Месть Лорен Аддерли оказалась более изощренной.

Девушка призналась Митчу, что была жертвой сексуального насилия. Он посоветовал обратиться в полицию и все рассказать. Лорен ответила, что пойдет на это только в том случае, если он станет свидетелем и поддержит ее в полиции. Молодой человек не возражал: он старался сохранять хорошие отношения с бывшими.

Лорен солгала и про насилие, и про полицию. Она планировала сыграть роль полицейских сама. Вернувшись домой, Лорен завела новый адрес электронной почты, сочинила письмо и подписалась: «Роберт Хэй, офицер полиции».

На следующий день Митч читал первый email от выдуманного полицейского. Хэй утверждал, что хорошо знаком с семьей Лорен Аддерли и будет вести следствие по ее делу. Молодой человек выполнил обещание и отправил ответное письмо с историей преступления, которую узнал от девушки.

Если Митч рассчитывал, что на этом все и закончится, то он жестоко ошибался. Все только начиналось. Хэй не оставлял его в покое. Более того, к нему присоединились другие свидетели и юрист, якобы представляющий Лорен в суде. Все эти персонажи были выдуманы девушкой. У каждого имелся электронный адрес, а иногда и учетная запись в социальной сети. Они переписывались друг с другом и обсуждали ход следствия.

Туда нельзя, сюда нельзя

Перед Рождеством в магазине, где работал Митч, устроили корпоратив. После вечеринки молодой человек отправился домой в компании одной из сотрудниц. Лорен Аддерли была готова к такому развитию событий. Роберт Хэй был придуман именно ради таких случаев.

На следующее утро Митча ждало новое письмо из полиции. Офицер Хэй строго отчитал молодого человека за поведение, которое так огорчило Лорен Аддерли. Он настоятельно рекомендовал воздерживаться от подобных действий, пока следствие не закончится.

Официальный тон и формальные выражения, которые использовал «полицейский», смутили Митча. Он решил, что тут дело серьезное. Лучше прислушаться, не то будут проблемы.

Постепенно молодой человек обнаружил, что Роберт Хэй знает о его жизни все. Спрятаться было невозможно. В почте его то и дело ждали укоризненные письма полицейского. В Facebook свидания молодого человека обсуждали подруги Лорен. Тоже, разумеется, несуществующие, но он-то об этом не догадывался.

Со временем Хэй получил подкрепление. Во избежание «конфликта интересов» дело передали офицеру Дэррену Кларку — еще одному выдуманному полицейскому. Впрочем, он следил за перепадами настроения Лорен не менее трепетно, чем его предшественник. К переписке подключилась также старший офицер полиции Элен Томас. Она с пристрастием допрашивала молодого человека о его отношениях с бывшей девушкой.

Страшная месть

Персонажи понадобились Лорен, чтобы управлять жизнью бывшего парня. Она писала ему от имени Роберта Хэя и других полицейских и говорила, что ему можно делать, а что — нет.

Девушка запретила Митчу посещать некоторые пабы и кафе в Шрусбери по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Это были те самые места, куда он часто ходил с друзьями. Теперь он больше не мог с ними видеться.

Она прислала список лиц, от которых ему следует держаться подальше. В нем, среди прочего, перечислялись почти все девушки, с которыми он был знаком, включая коллег по работе. Кроме того, Роберт Хэй указал, что следует избегать встреч с матерью и маленькой дочкой.

Каждый раз, когда Митч делал что-то неугодное, Лорен связывалась с ним от лица одного из выдуманных полицейских. И он беспрекословно подчинялся. Молодой человек ни разу не встречался с Робертом Хэем и его несуществующими коллегами лично, но их письма казались ему убедительными.

Одно правило Митч все же нарушил. Однажды он пообедал с матерью и дочкой в кафе. Тут же прилетело гневное письмо. Роберт Хэй сообщал, что если Митч не прекратит такие выходки, его оштрафуют на три тысячи фунтов стерлингов за трату времени полиции. А если дело Лорен Аддерли будет проиграно, то на все 15 тысяч фунтов (более миллиона рублей).

В декабре 2015 года Митч стал встречаться с новой девушкой. Это вызвало у Лорен бурную реакцию. Она явилась к нему с ножницами в руках и пригрозила, что зарежет себя, а виноват будет он. Затем она снова написала ему от имени Роберта Хэя. «Полицейский» велел порвать с новой девушкой. Иначе правоохранительные органы примут меры.

После этого Лорен отправила Митчу SMS. «Никто не может любить тебя, как я люблю», — написала она.

Тайное становится явным

Митч прожил под полным контролем бывшей подруги более двух лет. Из-за бесконечных запретов он растерял друзей, а о романтических отношениях не могло быть и речи. Его личная жизнь была разрушена. Он чувствовал себя изолированным от других и подавленным.

В феврале 2017 года Митч упомянул на работе о донимающих его полицейских и бесконечных ограничениях. Коллеги не поверили своим ушам. Они посоветовали молодому человеку сходить в полицию и выяснить, правда ли ему нужно следовать указаниям Роберта Хэя.

В полиции сразу поняли, что письма Роберта Хэя и компании — это бессовестная подделка. Виновницу не пришлось долго искать. Лорен не упиралась и созналась во всем. На нее завели дело, и на этот раз — настоящее.

В течение двух лет она манипулировала бывшим парнем, следила за ним и вмешивалась в его жизнь — это преступление. Также во внимание приняли тот факт, что девушка выдавала себя за офицера полиции — это отягчающее обстоятельство.

Заседание суда состоялось в начале сентября. За день до этого девушку уволили с работы. Лорен Аддерли приговорили к девяти месяцам лишения свободы. Кроме того, ей запретили приближаться к Митчеллу Лойду и его близкому другу Майклу Тернеру, а также удалять историю визитов в браузере.

Жизнь молодого человека налаживается. На днях Митч отметил день рождения дочки: ей исполнилось три года. У него снова есть девушка — раньше она работала с ним в магазине. Возможно, у этого романа будет более оптимистичная развязка.

Олег Парамонов
Асмик Аракелян

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