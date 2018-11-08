Журналистка примерила объемный зад и рассказала о пережитом ужасе

Журналистка британского издания The Sun Хейли Ричардсон (Hayley Richardson) примерила накладки на ягодицы, по размерам схожие с формами Ким Кардашьян, и проверила реакцию прохожих. Свой опыт она описала в колонке на сайте издания.

«У меня скромные размеры, и мне было интересно понять, смогу ли я справиться с большими круглыми ягодицами, как у Ким. Для этого я использовала примитивный наряд с поддельной задницей, любезно предоставленный Amazon», — рассказала журналистка.

По словам Ричардсон, сложнее всего в этом испытании было подобрать подходящую одежду. Ей постоянно приходилось подтягивать брюки, которые сползали по бедрам. Более того, огромные размеры мешали журналистке даже в столовой. Ей пришлось дважды просить коллегу подвинуться, чтобы она смогла протиснуться за свой стол.

Ричардсон думала, что будет удостоена лишь нескольких взглядов и странных саркастических комментариев, однако ситуация вышла из-под контроля.

«Выйдя на улицу, я почувствовала, что была объектом для шуток буквально каждого проходящего мимо жителя Лондона», — заявила журналистка. Дети показывали на Ричардсон пальцем и смеялись, а женщины свирепо смотрели ей вслед. Одна девушка на рынке даже ухватила ее за поддельную ягодицу. Более того, зад журналистки обсуждали даже пенсионеры.

«В конце концов, я почувствовала облегчение, когда смогла раздеться и сесть на стул без проверки на предмет того, смогу ли я поместиться», — заключила Ричардсон.

В октябре аргентинская журналистка Нати Жота (Nati Jota) рассказала, что решилась на пластическую операцию из-за назойливых фанатов. Девушка уменьшила грудь, чтобы зрители смотрели ее репортажи внимательнее.

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