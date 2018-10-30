Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь

Аргентинская спортивная журналистка Нати Жота (Nati Jota) уменьшила грудь в попытке отвлечь взгляды зрителей от бюста. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка рассказала, что еще со школы мечтала о шикарном бюсте, потому что ее грудь начала расти позже, чем у одноклассниц. Однако через некоторое время, когда желание Жоты исполнилось, она пожалела об этом. Журналистка была уверена, что зрители уделяют слишком много внимания ее яркой внешности, поэтому не слушают спортивные репортажи.

«Я хочу, чтобы люди смотрели мне в лицо, когда я с ними разговариваю», — пояснила 24-летняя Жота. Кроме того, решение сделать пластическую операцию было обусловлено и проблемами со здоровьем: из-за большой груди у нее постоянно болела спина. Ей также сложно было искать одежду подходящего размера.

Вскоре после операции Жота записала видео, в котором поблагодарила подписчиков за добрые комментарии. За ее страницей в Instagram следят более миллиона человек.

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