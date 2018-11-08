Популярные кроссовки неожиданно вышли из моды

Популярные баскетбольные кроссовки перестали пользоваться былым спросом, передает Quartzy.

Американская компания NPD Group, специализирующаяся на изучении потребительского поведения, объявила о снижении продаж в этой категории спортивной обуви. Исследователи сообщили, что еще в 2013 году баскетбольные кроссовки (например, Nike Air Jordan 1) составляли 13 процентов объема продаж на американском рынке, однако сегодня их доля упала до четырех процентов. Единственным исключением стала модель LeBron James’s Nikes, которая по-прежнему остается востребованной.

Представители NPD Group отмечают, что предоставленная информация основана на данных, полученных от крупных розничных ретейлеров, и не охватывает прямые продажи производителей.

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В октябре эксперты онлайн-ретейлера StockX перечислили самые дорогие кроссовки третьего квартала 2018 года. Первое место в рейтинге заняли кроссовки коллаборации Undefeated x Nike Kobe 1 Protro Purple фиолетового цвета. Средняя цена одной пары в интернет-магазинах — 6275 долларов.

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