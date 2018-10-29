Названы самые дорогие кроссовки в мире

Эксперты онлайн-ретейлера StockX перечислили самые дорогие кроссовки третьего квартала 2018 года. Список появился на сайте Highsnobiety.

Первое место в рейтинге заняли кроссовки коллаборации Undefated x Nike Kobe 1 Protro Purple фиолетового цвета. Средняя цена одной пары в интернет-магазинах — 6275 долларов. Второй стала та же самая модель цвета хаки — Flight Jacket, которая стоит на две тысячи меньше (4487 долларов).

На третьем месте — Parra x Nike air max. Эти кроссовки продаются по средней цене 3622 доллара. (Пит Парра — нидерландский иллюстратор, который и разработал дизайн этой модели.)

Следующие в списке — кроссовки Nike Paris Saint-Germain Air Jordan 5 (2150 долларов) и Nike Air Jordan 3 Quai54 2018 (2050 долларов).

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Шестыми по дороговизне стали Invincible x adidas futurecraft 4D Prism. Стоимость пары составляет 1923 доллара. Седьмыми — кроссовки коллаборации Nike и дизайнера Вирджила Абло Off-White x Nike Blazer Mid Queen. Их цена — 1725 долларов за пару.

Ранее в октябре специалисты платформы Lyst, анализирующей потребительское поведение в индустрии моды, изучили поисковые запросы пользователей в Google, в социальных сетях и на сайтах онлайн-ретейлеров. На основе полученных данных они заключили, что компания дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире.

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