Названы самые культовые вещи последних 50 лет

Британский ретейлер Peter Hahn провел опрос среди жительниц Великобритании и составил список самой культовой одежды последних 50 лет. Его опубликовало издание The Sun.

В исследовании приняли участие две тысячи респонденток. В результате самой любимой вещью в гардеробе британок оказалась мини-юбка, которая, по их мнению, стала символом «молодости и бунтарства 1960 годов». За нее проголосовали 55 процентов женщин.

На второе место попали классические джинсы американского бренда Levi's 501 (42 процента голосов), на третье — кожаные ботинки британского производителя обуви Dr Martens (37 процентов).

Материалы по теме Полные нули Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах

За ними последовала классическая джинсовая куртка. Ее выбрали 34 процента опрошенных.

На пятом месте оказались сапоги до колена (33 процента), на шестом — юбка-карандаш (30 процентов).

Завершающими в списке стали платье длины макси, обтягивающие джинсы скинни, байкерская куртка-косуха и расклешенные джинсы.

Ранее в октябре специалисты платформы Lyst, анализирующей потребительское поведение в индустрии моды, изучили поисковые запросы пользователей в Google, в социальных сетях и на сайтах онлайн-ретейлеров. На основе полученных данных они заключили, что компания дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!