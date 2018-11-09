«Дальневосточный экспресс» вышел на Кольцевую линию метро

На Кольцевую линию московского метро 9 ноября из депо «Красная Пресня» вышел новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Он анонсирует «Дни Дальнего Востока в Москве», которые в декабре пройдут на Тверской площади и в «Экспоцентре», и рассказывает пассажирам о достопримечательностях, истории и природе этого края, говорится в сообщении Московского метрополитена.

Поезд состоит из 5 вагонов, в каждом из которых по 2 секции. Девять секций вагонов посвящены регионам Дальнего Востока — от Чукотки до Приморья, еще одна секция рассказывает пассажирам об образовании и вакансиях на Дальнем Востоке.

Пассажирам «Дальневосточный экспресс» расскажет о самых знаковых местах дальневосточных городов, познакомит с особенностями кухни Дальнего Востока, покажет остров Русский в заливе Японского моря, бескрайние хребты, фьорды и термальные источники Чукотки, вулканы, озера и горные реки Камчатки, заповедники Амурской области.

«Дальневосточный экспресс» будет курсировать по Кольцевой линии метро полгода, за это время его увидят более двух миллионов пассажиров. Это двадцать первый тематический поезд, который вышел на линии Московского метрополитена в 2018 году, — отметил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. — Уверены, что этот красивый и познавательный поезд порадует наших пассажиров».

Современные технологии позволили дополнить визуальное содержание поезда онлайн-контентом. Внутри каждого вагона размещены QR-коды, переходя по которым можно получить дополнительную информацию о регионе и присоединиться к сообществам «Дней Дальнего Востока» в социальных сетях, поучаствовать в конкурсе фотографий с хештегом #Дальневосточныйэкспресс или пройти тест «Какой вы дальневосточник».

Пассажиры могут узнать о перспективах трудоустройства или учебы на Дальнем Востоке. Кроме того, новый брендированный поезд расскажет о продвижении проекта «Дальневосточный гектар».

«Дальний Восток России — уникальный регион, который сегодня представляет огромные возможности для развития. На востоке нашей страны реализуются глобальные проекты в сфере экономики, промышленности, образования, науки, культуры и туризма. Здесь создаются и действуют наиболее эффективные и быстрые карьерные и социальные лифты. В этом году фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» пройдет под девизом «Дальний Восток — молодость России», — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. — Мы хотим рассказать молодым людям о возможностях для самореализации и профессионального роста, привлекательных сторонах жизни, получении образования и работы на Дальнем Востоке».