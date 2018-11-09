Ополченца ДНР собрались депортировать из России на Украину

Суд в Челябинской области по инициативе местного управления ФСБ может депортировать гражданина Украины Филиппа Венедиктова за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Донецкой народной республики (ДНР). Судебное заседание, на котором может быть принято это решение, состоится 4 декабря, сообщает EADaily.

Бойца ополчения подозревают в участии в «террористической организации "ДНР"», говорится в отзыве, подготовленном представителем Управления ФСБ по Челябинской области Подкорытовым. К отзыву прилагается справка, полученная от сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

«В ночь с 15 на 16 августа 2015 года в районе Марьинки (Донецкой области — прим. «Ленты.ру») Венедиктов умышленно с целью участия в террористической организации, имея военную специальность санитарного инструктора, находясь в составе одного из подразделений военной разведки, не предусмотренных законом вооруженных формирований террористической организации "ДНР“, начал выполнять возложенные на него функции, а именно: обеспечение розыска, выноса и вывоза пострадавших с поля боя, принятие мер по их эвакуации», — говорится в документе, подготовленном следователем СБУ майором Авериным.

Также отмечается, что Венедиктов стрелял из пулемета для оказания сопротивления украинским военным.

«В этой связи полагаем, что Венедиктов, желая получить временное убежище, фактически пытается уклониться от уголовного преследования», — говорится в тексте отзыва, подписанного представителем Управления ФСБ России по Челябинской области Подкорытовым. На Украине ополченца обвиняют в терроризме, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Венедиктов подал документы для легализации в России, однако Челябинское УФСБ обвинило его в терроризме за участие в войне в Донбассе на стороне ДНР. После этого Венедиктову в январе 2017 года ФСБ запретила въезд в РФ на пять лет. Ополченец подал апелляцию на решение спецслужбы.

Судебное заседание по делу Венедиктова должно было состояться 8 ноября, однако слушание дела перенесли на 4 декабря. «Представитель ФСБ заявил, что ждет документы из Москвы. Говорит, что у него, дословно, "поменялись основания"», — сообщил Венедиктов EADaily.

Ранее, летом 2017 года, Генпрокуратура Украины обратилась к России с просьбой выдать ей одного из бывших командиров ополчения ДНР Вадима Погодина.

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