Рэперов Канье Уэста и 6ix9ine обстреляли во время съемок

Неизвестные обстреляли особняк в Беверли-Хиллз, в котором снимался клип с участием рэперов Канье Уэста и Tekashi 6ix9ine. Об этом сообщает TMZ в пятницу, 9 ноября.

Свидетели сообщили о восьми выстрелах. Как минимум одна пуля попала в окно спальни. Рэперы и члены съемочной группы не пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Отмечается, что злоумышленники, предположительно, вели стрельбу из автомобиля. После произошедшего Канье Уэст сразу покинул особняк. На съемках также должна была присутствовать хип-хоп-исполнительница Ники Минаж.

В сентябре на рэпера 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) напали во время его концерта в Москве. Летом исполнителя избили и похитили вооруженные мужчины в Нью-Йорке.

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