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Использованный политиками Канье Уэст пообещал держаться подальше от политики

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Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст признался, что его использовали в политических целях. Об этом он написал в своем Twitter.

«Теперь мои глаза открылись и я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью сосредотачиваюсь на творчестве!», — пообещал рэпер.

Канье Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. В августе на шоу Jimmy Kimmel Live рэп-исполнитель признался, что действительно поддерживает президента США. «Все говорили мне, когда я открыто поддерживал Трампа, что об этом нельзя говорить вслух, не то моей карьере придет конец. Мне потребовалось полтора года, чтобы с уверенностью сказать [о поддержке], не оглядываясь на последствия», — сказал рэпер. Однако он не смог ответить на вопрос, что именно сделал Трамп для афроамериканцев, а также заявил, что «дело не в политике».

В апреле Уэст написал в Twitter о своей любви к политику: «Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы оба — драконья энергия».

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